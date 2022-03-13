Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısını açıkladı. Buna göre, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

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Türkiye’de günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı; İstanbul’da 522.38, Ankara’da 916.03, İzmir’de ise 456.19 oldu.

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.