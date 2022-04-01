Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması! Son bilgiyi paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da corona virüsü toplantısı yapıldı. Bakan Koca, "İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranları omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi" dedi.
İstanbul’da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında corona virüsü toplantısı yapıldı.
Bakan Koca toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
“ÜÇTE BİRE İNDİ”
İstanbul’la ilgili son durumu aktaran Bakan Koca, şunları belirtti:
* İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi.
* Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz.