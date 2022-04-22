Bakan Koca’dan ‘maske’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek" diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Valiliği ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı…

Koca’nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Hastane yükümüzün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit aşımız biliyorsunuz vatandaşımızın tercihine sunuluyor.

*Bu anlamda TURKOVAC aşımız da üretilmeye devam ediyor. Herhangi bir tedarik sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

*Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın, hele belli bir yaş üzerinde olan, ek hastalığı olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatmak dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor.

*Yani salgın bitiyor artık aşıya ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonunun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz.

*TURKOVAC'ın da özellikle Omikron varyantına önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Güvenle herkesin kullanması gerektiğinin altını çiziyorum.

*Hastane yükünün çok azaldığını, 21 ilimizdeki yoğun bakımların kapatılmaya doğru gittiğini ve bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye’de hastane yükünün en az olduğunu dönemi yaşıyoruz.

* Bu, son derece önemli. Halen Avrupa’da ve bir çok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin geldiği noktayı önemli buluyorum.