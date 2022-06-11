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Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama

Koca paylaşımında 9 Haziranda Ankara'da katıldığı Konya günlerinde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak” ifadelerini yer verdi.

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