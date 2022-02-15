Bilecik’te ‘norovirüs’ tespit edildi

Bilecik Sağlık Müdürlüğü, çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmasına ilişkin başlatılan incelemenin sonuçlandığını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, vakaların kaynağı olarak 'norovirüs' saptandığı belirtildi.

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Bilecik’te, bulantı kusma ve ishal şikayetleri ile başvurularda artış olması nedeniyle il sağlık müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Vakaların kaynağı olarak ‘norovirüs’ saptandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Şubat ayı başından bu yana ilimiz merkez ilçemizde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bulantı kusma ve ishal şikayetleri ile başvurularda artış olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından gerekli incelemeler hızlı ve etkin bir şekilde başlatılmıştır. Bugüne kadar 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan su analizleri yapılmıştır.

BAKANLIK UZMAN EKİP GÖNDERDİ

* Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden de ilimize üç kişilik uzman ekip vaka çalışmaları için gönderilmiştir. 552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında, Ulutepe Su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup, su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır.

* Ayrıca; Beylikpınarı kaynağından su numunesi alınıp, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarına ‘500 lt su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri’ gönderilmiştir.

* Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak Norovirus saptanmıştır. Her gün 50 noktadan klor seviye ölçümlerimiz devam etmekte olup tüm noktalarda etkin klor düzeyi mevcuttur.

“ÇOK DİKKAT EDİLMELİ”

* Norovirus, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüstür. Normalde bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları etkileyebilmektedir. İshal şikayeti ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık %20’sinden Norovirusler sorumludur. En sık bulaş yolları kişiden kişiye temas ve sulardır. Virusün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir.

* Bu nedenle kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmeli, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir.

“SALGIN YAPABİLİR” UYARISINDA BULUNULMUŞTU

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, eylül ayında yaptığı açıklamada, okulların açılmasıyla çocuklar arasında sıkça görülmeye başlanan norovirüs hakkında uyarılarda bulunmuştu.

Prof. Dr. Yavuz, ishal ve kusma ile ortaya çıkan norovirüs hastalığının da tıpkı corona virüsü gibi hızla bulaşabildiğine dikkat çekerek “Salgın yapabilir” demişti.