Bilim insanları açıkladı: Covid-19 ile gizemli hastalık arasında bağ yok

Son dönemde dünyanın farklı ülkelerinde çocuklarda tespit edilen bir hepatit salgını uluslararası kamuoyunu endişelendirirken, ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde 12 farklı ülkede yüzlerce çocukta görülen gizemli bir hepatit salgınının patlak vermesi yetkilileri harekete geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, hafta içinde Birleşik Krallık, Norveç, Romanya, ABD, İrlanda, İspanya dahil olmak üzere 12 farklı ülkede çocuklarda hepatit virüsünün tespit edildiğini açıklarken 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve bazı çocukların durumunun ağır olduğunu duyurmuştu.

Bu gizemli salgın hastalık ile ilgili olarak ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) konuyla ilgili bir açıklama geldi. Geçen hafta bazı yetkililer ve kurumlar çocukların Covid-19 salgını sebebiyle hastalandıklarını iddia etmişti. Fakat CDC, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bu hastalığın ABD’de ilk görüldüğü yer olan Alabama’da incelemelerde bulunan yetkililer güncel verileri ve test sonuçlarını paylaştı. 1 Ekim 2021 sonrasında hastaneye yatırılan 9 hastanın verilerini analiz eden uzmanlar bu hastalıkların birbiriyle bağlantısı olmadığını ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu Yetkililer ABD’de tespit edilen hastaların yaş ortalamasının 3 olduğunu da belirtti.

Yapılan açıklamada, çocuklarda yapılan Covid-19 testi sonucunda hiçbirinin hasta olmadığı aktarıldı. Fakat bilim insanları çocuklarda bu hastalığın sebebi olarak adenovirüsü gösterdi. CDC, 9 hastanın tamamında adenovirüs tespit edildiğini aktarırken, 6’sında Epstein-Barr virüsü olduğunu da kayıtlara geçti.

CDC, Hastaların 3’ünde akut böbrek yetmezliği olduğu ve ikisinin de böbrek nakli olduğunu belirtirken, böbrek nakli geçiren hastalar da dahil olmak üzere bütün hastaların ya iyileştiğini ya da iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu.

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