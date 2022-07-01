Bilim insanları o ilaçlar için uyardı: “Demansı hızlandırıyor”

Yeni bir çalışmada; anti-anksiyete ilaçları konusunda bilim insanlarını hayrete düşüren sonuçlara ulaşıldı. Araştırma sonucuna göre; bu ilaçların özellikle uzun vadeli kullanımı halinde beyin sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyebileceği ve demansın hızlanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir çalışma; anti-anksiyete ilaçları kullanmanın, bir kişiyi yaşamının ilerleyen dönemlerinde bilişsel gerileme geliştirme konusunda önemli bir risk altına sokabileceğini ortaya çıkardı.

Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü’nden (ANTSO) araştırmacılar, ilaçların beynin mikroglial hücrelerini etkileyebileceğini ve bunun da beynin nöronlarının önemli bir parçası olan dendritik dikenlere müdahale ettiğini buldu. Araştırmacılar; ilaçların yavaş yavaş beynin hücreleri elektriklendiren ve aktive eden kısmına etki ettiğini öne sürdü.

ANTSO’da profesör olan Richard Banati, Neuroscience News’e verdiği demeçte; “Bu gözlem önemli, çünkü anti-anksiyete ilaçlarının uzun süreli kullanımının demansın hızlanmasına katkıda bulunduğu düşünülüyor ve bunun nasıl olabileceği bilinmiyordu” dedi.

UZMANLARI ŞAŞIRTAN SONUÇLAR

Anksiyete ilaçlarının bilişsel gerileme üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmaların çoğu, nöronlara ve aralarındaki sinapsa odaklanıyor. ANTSO ekibi ise mikroglial hücrelere odaklanıyor. Banati araştırmayı şu şekilde açıkladı: “Bunlar, sinir hücrelerinin gömülü olduğu nöronal olmayan matrisin bir parçası olan küçük ve oldukça hareketli hücrelerdir. Bu matris beynin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve aslında sinir ağlarının işleyişini doğrudan etkiliyor.”

Araştırma ekibi, nörolojik sisteme nasıl tepki vereceğini görmek için yaygın bir anksiyete ilacı olan diazepamı farelerde test etti. Ve direkt olarak sinapslara gitmediğini, bunun yerine mikrogliaya gittiğini keşfettiler ki bu pek çok uzmanın beklemediği bir şeydi.

YENİ TİP İLAÇLARIN GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ

Bu, ilacı alan bazı kişilerin şiddetli yorgunluktan ve hatta daha sonraki yaşamlarında bunama ve diğer bilişsel sorunlardan muzdarip olmasının nedeninin mikroglial hücrelerden kaynaklanabileceğine ulaşıldı.

Araştırma henüz erken aşamada olsa da beyinde uzun vadeli hasara neden olmayan zihinsel durumun etkilerini engelleyebilecek yeni bir anksiyete ilacı sınıfının kapısını aralıyor.

Aynı zamanda Amerika’da bu ilaçları kullananların sayısı pandemi sırasında, özellikle de gençlerde arttığı için araştırma ayrı bir önem taşıyor. İlaç reçeteleri, Covid-19 salgını başladığında yüzde 21 arttı ve en büyük sıçrama 13 ila 19 yaşları arasında gerçekleşti.

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