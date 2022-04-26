Bilim insanlarından yeni ilaç: İşitme duyusunu kazandırıyor

Kulağa enjekte edilen jel, işitme kaybını tersine çevirebilir. FX-322 olarak adlandırılan tek seferlik iğne, kulak içindeki uykudaki kök hücreleri, sesleri beyne iletebilen sağlıklı yeni işitsel hücrelere dönüştürüyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de sekiz milyonu 60 yaş ve üzerinde olmak üzere yaklaşık 11 milyon insan işitme kaybından muzdarip. Kulak enfeksiyonları veya kulak kiri birikmesi sonucu kısa süreli işitme kaybı pek çok kişide görülüyor. Bu tip durumlar, tedavi edilebilir olsa da tekrar tekrar yüksek sese maruz kalmaktan veya yaşlandıkça iç kulaktaki değişikliklerden kaynaklanan işitme kaybı, büyük ölçüde tedavi edilemiyor, çünkü hücreler kendilerini onaramıyorlar.

İşitme cihazları sesi güçlendirerek yardımcı olabilir, ancak yeni bir ilaç, sağlıklı işitmeyi sağlayarak bu cihazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.

YENİ HÜCRELER OLUŞUYOR

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’ye bağlı bir şirket olan Frequency Therapeutics tarafından geliştirilen jel, laboratuvar testlerinde progenitör hücreler adı verilen bir tür kök hücreden yeni hücrelerinin oluşmasına yardımcı olan bir ilaç karışımından oluşuyor.

Dahil edilen ilaçlardan biri, halihazırda epilepsi için kullanılan, kolayca bulunabilen ve nispeten ucuz bir ilaç. Diğer kök hücre tiplerinden farklı olarak, hücreler herhangi bir vücut dokusuna dönüşmüyorlar.

2021’de Otology & Neurotology dergisinde yapılan bir araştırma, jel aşı verilen ve ciddi işitme kaybı olan altı gönüllüden dördünün konuşmayı sonradan anladığını belirtti.

Şimdi, işitme kaybı yaşayan 124 kişiyi içerecek daha büyük deneme planlanıyor.

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