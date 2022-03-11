Bilimsel araştırma: Covid-19’dan ölenlerin sayısı resmi rakamın 3 katı

Yapılan bir araştırma 2019'un sonunda Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün tahmin edilenden çok daha ölümcül olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet’te yayınlanan bir bilimsel araştırma, corona virüsüne bağlı sebeplerle dünya genelindeki ölüm sayısının resmi rakamların 3 katından fazla olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmada uzmanlar, salgının başladığı günden beri yaklaşık 18.2 milyon insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu sayı güncel resmi verilerin 3 katı olarak dikkat çekti. Araştırmada birçok ülke ve bölgede Covid-19’a bağlı ölümlerin kayıtlara geçmesinde farklılıklar olduğu belirtilirken bu araştırmanın hakemli bir dergide yayınlanması da bir ilk oldu.

“ÖLÜM ORANINI YÜZDE 17 ARTIRDI”

Salgın sürecinde düzenli test yapılmaması ve ölüm verileri ile ilgili bazı bilgilerin eksik kalmasıyla birlikte bu sonuçların ortaya çıktığı da belirtildi. Araştırmayı yürüten Washington Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Christopher Murray, “Küresel ölçekte baktığımızda bu İspanyol gribinden sonra en büyük ölüm oranı olarak karşımıza çıkıyor. Covid-19, dünya genelinde ölüm oranını yüzde 17 artırdı” dedi.

Murray’nin bahsettiği İspanyol gribi, 1918’de ortaya çıkmış ve o salgında en az 50 milyon insan yaşamını yitirmişti. Murray bu ölüm oranında yaşanan farkın doğrudan Covid-19’la bağlantılı olmasının yanı sıra Covid-19 salgını sebebiyle sağlık sisteminde oluşan baskının da etkisi olduğuna dikkat çekti.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Haidong Wang da, “Birçok ülkede Covid-19 önceki yıllara göre artan ölüm oranının direkt sebebi. Salgının gerçek ölüm verilerini anlamak, kamusal kararlar alınırken hayati bir öneme sahip” dedi.

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