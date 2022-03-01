BioNTech aşısının 5-11 yaş grubundaki çocuklara etkisi düşük

Araştırmalar, Covid-19'a karşı kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının, beş ve on bir yaş grubu arasındaki çocuklarda etkisinin ergenlere ve yetişkinlere göre düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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New York’ta yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının, belli yaş grubundaki çocuklarda daha az etkili olmasının sebebi, onlara uygulanan dozun daha düşük olmasıyla ilgili. Bunun dışında mRNA aşılarının Omicron varyantına karşı etkisiz olduğunu düşünenler de var.

AŞININ ETKİSİ %100’DEN %48’E DÜŞTÜ

Pazartesi günü yayınlanan çalışmada, altı New York halk sağlığı bilimcisi, 13 Aralık 2021 ile 30 Ocak 2022 tarihleri arasında, 12-17 yaş arası 852.384 tam aşılı çocuk ve beş yaş arası 365.502 tam aşılı çocuk arasındaki vakaları ve hastaneye yatış oranlarını analiz etti.

Sonuçlar, Omicron varyant artışı sırasında aşının etkisinin 12 ila 17 yaş arasındaki çocuklar için %85’ten %73’e düştüğünü ortaya koydu.

Beş ila on bir yaş arasındaki çocuklar arasında ise söz konusu etki %100’den %48’e düştü.

Icahn Tıp Fakültesi’nde İmmuniloji Doktoru olan Profesör Florian Krammer, New York Times’a “İki yaş grubu arasındaki fark çarpıcı” dedi. 12 yaşındakilere, yetişkinlere verilen aynı dozda 30 mg aşı uygulandığını söyleyen Krammer, 11 yaşındakilere ise sadece 10 mg verildiğini belirtti.

Krammer, “Bu çok ilginç çünkü neredeyse farkı yaratanın sadece doz olduğunu gösteriyor. Asıl soru bunu nasıl düzelteceğimiz.” dedi.

OMICRON VARYANTI İŞLERİ DEĞİŞTİRİYOR

New York Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan Eli Rosenberg ise, New York Times’a aşının etkisindeki düşüşü görmenin hayal kırıklığı yaratmasına rağmen, Pfizer/BioNTech aşısının daha önceki bir virüs varyantına yanıt olarak geliştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Omicron varyantıyla işlerin değiştiğini belirten Rosenberg, hızlı düşüşü görmekten dolayı üzgün olduğunu açıkladı.

Aşıların sayısı ve zamanlaması gibi faktörleri göz önünde bulundurarak çocuklara uygulanacak en iyi dozu belirlemek için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yeni araştırma, yetkililerin maske kurallarını gevşetmesinden ve New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın okullarda maske zorunluluğunu sona erdirmeyi planlamasından kısa süre sonra duyuruldu.

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