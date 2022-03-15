Biontech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Almanya’da büyük ödül

Corona virüsü salgınına karşı çok kısa bir sürede Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya’da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülünü" aldı.

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Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile şirketin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Katalin Kariko Almanya’nın n yüksek bilim ödüllerinden birine layık görüldü. Mainz merkezli Biontech şirketinin kurucuları 120 bin euro’luk Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü’nün sahibi oldu.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. John Walker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Şahin ve Türeci’ye övgülerde bulunurken, “Dünya çapında milyonlarca insanın yararlandığı Covid-19’a karşı mRNA aşısının “olağanüstü hızlı” geliştirilmesinden dolayı onurlandırılmakla kalmadınız, ayrıca “tıpta bir paradigma kaymasına yol açması gereken” bir teknoloji platformunun da ortaya çıkmasını sağladınız. Bu, mRNA teknolojisidir. Bu sayede, aşıların hem bulaşıcı hastalıklara hem de kansere karşı kullanılabileceği “yeni ve heyecan verici bir çağ” başlıyor.” dedi.

BioNTech’in CEO’su Şahin, törende yaptığı konuşmada, ödülü bilim dünyası adına aldığını belirtti. Şahin, mRNA teknolojisiyle Covid-19 salgınında milyonlarca hayatın kurtarıldığını vurgulayarak, bu teknolojinin kanser dahil birçok hastalığa çare olması için çalıştıklarını söyledi.

Uğur Şahin, ödül töreninden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek beş ila on yıl içinde mRNA teknolojisiyle bir dizi başarı yakalayacaklarına inandıklarını belirtti. Sadece 10 ay gibi kısa bir sürede corona virüse karşı aşı geliştirmenin tıp alanında büyük bir etkiye neden olduğunu belirten Şahin, ” Hedef, tek bir hastanın tümörüne karşı birkaç hafta içinde geliştirilebilecek kişiye özel aşılar. mRNA aşıları, Otoimmün veya kalp kası hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilecek.” dedi.

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