BioNTech’ten milyon dolarlık anlaşma: Uğur Şahin kesenin ağzını açtı

Pfizer ile birlikte Comirnaty isimli Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech yeni bir iş birliğine adım attı. Anlaşma kapsamında Uğur Şahin'in CEO'luk koltuğuna oturduğu şirket 29.5 milyon dolar ödeyecek.

Sozcu.com.tr

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BioNTech önceki gün kanser tedavisinde TCR teknolojisini geliştirmek için Medigene isimli şirket ile anlaşma yapıldığını duyurdu. 3 yıllık anlaşma kapsamında iki şirketin birlikte çalışacağı ve BioNTech’in kanser çalışmalarını yürüteceği duyuruldu.

Medigene’in geliştiridği tedavi yöntemlerini kullanma hakkı da elde eden BioNTech, bu anlaşma kapsamında Medigene’e 29.5 milyon dolar ön ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında araştırma süresince de ödemeler yapılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve şirketi eşi Özlem Türeci ile kurduktan sonra şirketin CEO’su olarak görev almaya devam eden Uğur Şahin, “Medigene ile yaptığımız bu iş birliğinde hücre terapisi ve TCR teknolojisini geliştirmeyi ve hücre tedavisi mühendisliği alanındaki yeteneklerimizi kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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