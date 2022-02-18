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Biri kanser 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biri kanser olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

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Biri kanser 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4’ü ithal, 9’u imal edilen toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı. İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

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