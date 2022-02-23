Bu görüntü büyük tepki toplamıştı! Tutuklandı

Ankara'da Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin'e saldıran ve sonrasında serbest bırakılan Feray Yelmen’in kahve içerken fotoğraf paylaşması büyük tepki alınca tekrar gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca duyurdu.

Latif SANSÜR

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Ergin’in, ilaç yazdırmak isteyen Feray Yelmen'den rapor istediği için saldırıya uğramasına her kesimden tepki yağdı.

KAHVE İÇERKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Edinilen bilgiye göre Yelmen, Dr. Ebru Ergin'i darp edip, kafasını defalarca masaya ve duvara vurdu, boğazına ve yüzüne oturdu. Saldırganın darp ettiği doktor beyin cerrahisi servisinde kafa travması nedeniyle gözlem altına alındı. Gözaltına alınan Yelmen ise tutuklanmadan salıverilmesi sonrası kahve içerken fotoğraf paylaştı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sanatçılar, Tabip Odalarının sert tepkileri sonucu Yelmen tekrar gözaltına alındı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: TUTUKLANDI

Sosyal medyada gösterilen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alınan Feray Yelmen bu kez tutuklandı.

Tutuklamayı Sağlık Bakanı Koca, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz” cümleleriyle duyurdu.