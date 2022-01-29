Bu veriler, aşı karşıtlarının yaydığı yanlış bilgileri çürütüyor

Dünyada Covid aşısının etkisine karşı yanlış bilgiler hızla yayılsa da somut veriler aşı olanlar arasında ölüm ve ağır hastalık riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. İngiliz Guardian gazetesi, Avustralya'da paylaşılan ayrıntılı verilerin Covid-19 aşısının etkisini açıkça ortaya koyduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki yıldır dünyayı esir alan Covid-19 pandemisi küresel çapta 5,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı. Covid aşıları pandemiyle mücadelede etkili olsa da aşı karşıtlığı da etkisini sürdürüyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Avustralya'da Covid aşısı olan ve olmayan kişilerin ölüm ve yoğun bakıma yatış oranlarını karşılaştırdı. Haberde, hükümetlerin aşı karşıtlarının yaydığı yanlış bilgilerle mücadelede bu somut verileri kullanabileceği ifade edildi.

AŞILILARDA ÖLÜM ORANI ÇOK DAHA DÜŞÜK

Covid nedeniyle hayatını kaybeden birçok kişinin aşılı olması, özellikle sosyal medyada aşıların etkisiz olduğuna dair iddiaların yayılmasına yol açıyor.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinin paylaştığı ayrıntılı verilere göreyse, 26 Kasım 2021-1 Ocak 2022 arasında aşı olan 50 yaş üstü kişilerde ölüm sayısı daha yüksek olsa da, toplam sayı içindeki oran çok daha düşük.

Eyaletteki 2 milyon 730 bin aşılı kişi arasında 97 ölüm ve yoğun bakıma yatış vakası gerçeklemiş. Aşı olmayan 34 bin kişi arasında yoğun bakımda tedavi gören ve ölen kişi sayısıysa 31.

Bu verilere göre aşı olanların hastalığı ağır geçirme olasılığı çok daha düşük.

Veriler yaş gruplarına göre ele alındığında da, yaş yükseldikçe Covid kaynaklı risk artsa da tüm yaş gruplarında aşının ölüm ve yoğun bakıma yatma riskini önemli ölçüde azalttığı görüldü.

İlginizi Çekebilir Aşısız anne coronaya yenik düştü

İlginizi Çekebilir Covid aşısı olmadığı için organ nakli listesinden çıkarıldı