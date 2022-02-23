Cebine ne zaman koyduğunu unutan, günlerce aynı maskeyi takan var

Vaka sayılarının ve ölümlerin pik yapmasına rağmen mesafeyle birlikte en temel aynı zamanda en etkili korunma yöntemi maske kullanımında ciddi sıkıntılar var. Toplumda bir rehavet olduğunu vurguluyan Prof. Dr. Özlem Su Küçük, "Salgının bu kadar yayılmasının nedenlerinden biri maske... 3-4 saatte bir değişmesi lazım" dedi.

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Corona virüsüyle mücadelede en önemli silahlardan biri olan maske artık ağızlarda değil, ceplerde, dirseklerde ve çene altında kullanılıyor. Maske kullanımının birtakım kuralları olduğunu ve mutlaka burnu, ağzı ve çeneyi örtecek şekilde takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlem Su Küçük, uyarılarda bulundu.

MASKENİN ÖN YÜZÜNE ELLE DOKUNMAYIN

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, 3-4 saatte bir değişmesi gereken maskenin kullanımı için de bir takım kuralları olduğuna dikkat çekerek, “Maskenin metal kısmının burun üzerine gelmesi ve elle bastırılarak yüze tam oturtulmasının sağlanması gerekli. Maskemizin ön kısmına elle dokunmamak lazım. Ellerimiz kirli olabilir ancak eğer dokunuyorsak maskeyi değiştirmek gerekli dedi.

CEBE YA DA MASA ÜZERİNE KOYMAYIN

Maskeyi cebe ya da gelişigüzel masa üzerine koymanın doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Küçük, “Temiz bir peçetenin üzerine tersi gelecek şekilde koyabiliriz. Kimisi dirseğine kimisi çenesinin altına kimisi de 24 saatte bir değiştiriyor. Bazı kişilerin de ceplerinde taşıyarak haftalık maske kullandığını maalesef görmekteyiz. Salgının bu kadar yayılması ve maalesef toplumumuzda da son zamanlarda bir rehavet söz konusu. Bu tarz olumsuz davranış şekillerinden, uygun olmayan davranış şekillerinden ortaya çıkıyor” diye konuştu.

CEBİNE NE ZAMAN KOYDUĞUNU UNUTAN VAR

Maske kullanımına hala eskisi kadar özen gösteren vatandaşların yanı sıra kimisinin de bir maskeyi 2 günde bir değiştirdiği anlaşılıyor.

Pandeminin başından beri toplu taşımalar hariç maske takmadığını söyleyen Sebahattin Kolcuoğlu, “Cebimde bir maske var ve ben bunun kaç günlük maske olduğunu bilmiyorum. Benim tüm montlarımın cebinde maske var. O anda elime hangisi gelirse onu takıyorum. Ben pandeminin başında da çok maske takmadım. Nefes almayla ilgili küçük bir sorunum var. Toplu taşımalarda, alışveriş merkezlerinde, insanların yoğun olduğu bölgelerde takıyorum. Tek başıma bağımsız dolaşırken hiç takmadım” ifadelerini kullandı.

“ARTIK ÇOK SIKILDIK”

Maskesini cebinden çıkaran Ramazan Aşıcıoğlu ise, “Açık havada olduğumuz için açıkçası artık sıkıldık. Oğlum takıyor, onu yetiştiriyorum. Günlük değiştirdiğim de oluyor, takmadığım günler, cebimde olduğu zamanlar da 2 günde bir falan değişiyorum ama eskisi kadar takmıyoruz, biraz hafifledi sanki. Eskiden günde 2-3 kere maske değiştiriyordum. Çılgın gibi değiştiriyorduk, bunda leke var, bunda bu var deyip atıyorduk. Şimdi daha hafifledi” diye konuştu.

“2 GÜN CEBİMDE SAKLIYORUM”

Maskesini 2 günde 1 değiştirdiğini ifade eden Enes Çetin de, “Eskiden de günde 1 kere değiştiriyordum. 2 gün boyunca da maskeyi cebimde saklıyorum” dedi.

“TOPLU TAŞIMAYA BİNDİYSEM BİR DAHA TAKMAM”

Genellikle 8 saat dayanan maskelerden taktığını belirten Zekiye Topçu, “Toplu taşımaya bindiysem bir daha takmıyorum. Eğer kısa mesafe bir markete gittiysem 4 saati tamamlıyorum” dedi.

“ESKİDEN DEĞİŞTİRİYORDUM”

Maskesini bazen 1 gün, bazen de 2 günde bir değiştirdiğini dile getiren Celal Keskin, “Eskiden maskeyi beklemeden değişiyordum. Bu maskeyi dün akşam ekmek alırken taktım, şimdi eve gidince çöpe atacağım” ifadelerini kullandı.

“YEDEK TAŞIYORUM”

Maskesini her gün değiştirdiğini söyleyen Elif Şahin de, “Eğer bir kafede yemek yiyorsam hemen değiştiriyorum, çantamda ya da arabamda genelde yedeğini taşıyorum. Hala dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“EN FAZLA 1 SAAT KULLANIYORUM”



İlknur Cordanoğlu, “Bir kullandığım maskeyi 1 saatten fazla kullanmıyorum. Pandemi başladığından beri böyleyim” dedi.

“GÜNDE 2 KERE DEĞİŞTİRİYORUM”

Zeynep Mirza da, “Maskemi her gün bazen de günde 2 kere değiştiriyorum. İnsanların pandeminin başına kıyasla maskelerini daha uzun süre taktığını düşünüyorum” diye konuştu.

(DHA)