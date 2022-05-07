CHP Covid-19 Danışma Kurulu’ndan Bakan Koca’ya istifa çağrısı

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğundan 3.2 kat daha fazla olduğunu belirlediği bir paylaşım yaptı.

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CHP Covid-19 Danışma Kurulu, yaptığı yazılı açıklama ile Sağlık Bakanı’nı istifaya çağırdı. Kurul, Covid-19 pandemisinde aktif vaka sayısının negatif çıkması ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerindeki “gerçeklikten uzak yaklaşımın”, bu sefer de Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplaması ile ortaya çıktığını belirtti.

“BAKANLIK PANDEMİYİ DEĞİL, ALGIYI YÖNETİYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı fazladan ölüm çalışmasıyla 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğundan 3.2 kat daha fazla olarak 264.041 kişi olduğunu açıkladığını belirten Kurul, “Pandeminin başından beri verilerin şeffaf açıklanmadığını, Bakanlığın pandemiyi değil, algıyı yönettiğini birçok kez dile getirmiştik” ifadelerini kullandı.,

“ARADAKİ FARK 181 BİN 755 KİŞİ”

31 Aralık 2021 sonu itibari ile Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısının 82 bin 286 olduğunu vurgulayan Kurul, aradaki farkın 181 bin 755 kişi olduğuna dikkat çekti.

“DÜNYAYA BİZİ UTANDIRAN SAĞLIK BAKANININ…”

CHP Covid-19 Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklama şu sözlerle devam etti:

*Sağlık Bakanlığı’nın ölüm verilerini eksik açıkladığı su götürmez bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı derhal gerçek Covid-19 ölüm sayısını açıklamalıdır.

*TÜİK hala 2020 ölüm istatistiklerini açıklamamıştır. TÜİK kendi kanununa göre suç işlemektedir. TÜİK derhal 2020 ve2021 ölüm sayıları ve ölüm nedenlerini açıklayarak gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak zorundadır.

*Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı 2020 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı da açıklanmamıştır. Şu anda sağlığa dair tüm veriler 2019 yılına, yani Pandemi öncesine aittir.

*Aktif vaka sayısında eksiye düşerek dünyaya bizi utandıran Sağlık Bakanının, ölüm sayılarında da 3.2 katlık fark üzerine derhal istifa etmesi gerekmektedir.