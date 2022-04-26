Cihaza bağlı binlerce hastanın elektrik faturaları üçe katlandı

Elektrik faturalarına gelen yüksek artış nedeniyle faturasını ödeyemeyen yüzbinlerce hanenin elektriği kesilirken, kronik rahatsızlıkları nedeniyle cihaza bağlı yaşamak zorunda kalan hastaların da faturalar nedeniyle büyük zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni yıl ile birlikte elektriğe yapılan zamlar evde solunum cihazına bağlı yaşayan hastalar ve ailelerini de zor durumda bıraktı. Evde yoğun elektrik kullanımına neden olan bu cihazlar nedeniyle elektrik faturalarını ödemekte güçlük çeken hastalar elektrik tüketim bedellerinin devlet tarafından karşılanması çağrıları yapıyor.

“ÖDEMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUZ”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Feride Kuşlar ve ailesini ziyaret etti. 7 yıldır aralıklarla solunum cihazına bağlı yaşayan ve zatürre teşhisi konulan 85 yaşındaki Feride Kuşlar'ın ailesi zamlar nedeniyle artan elektrik faturalarından dert yandı.

Kızı Semra Kuşlar, “Daha önce 105 lira 110 lira gelen elektrik faturaları yüzde 200 zamlandı. Üç katına çıktı. Şubat ayında 336 lira, en son Mart'ta da 286 lira geldi. Devlet yaptığı açıklamalarda bir kısmı karşılanacak demişti. Ama şu anda bir şey yapılmıyor. Ödemekte zorluk çekiyoruz” dedi.

“ZOR TERCİH: SAĞLIK MI, FATURA MI?”

Kuşlar ailesinin sıkıntılarını dinleyen Çakırözer, Türkiye'de benzer durumda olan binlerce ailenin sıkıntı yaşamakta olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Feride Annemiz tedavisi gereği evde günde birkaç kez ve her seferinde bir-iki saat süreyle solunum cihazı kullanmak zorunda. Günde 10-12 saat kullanımı var. Gelen elektrik zamları sonrasında ailenin elektrik faturası bütçesi çok artmış. İşte 110 liralık fatura üç katına çıkmış 300-400 liraları bulmuş.

Feride annemiz gibi Türkiye'de cihaz kullanmak zorunda kalan binlerce ailemiz var. Bunların her birinin faturaları iki-üç kat artmış, bütçelerine ek yük binmiş durumda. Bu şekilde binlerce ailemizin bir yanda sağlık sorunları, bir yanda katlanan elektrik faturaları arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaları kabul edilemez.”

“DEVLET KOŞULSUZ KARŞILAMALI”

Solunum cihazı ya da benzeri cihazlara bağlı yaşamak zorunda kalan hastaların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması çağrısı da yapan Çakırözer, “Bu aileler için yapılması gereken belli. Bu şekilde raporu olan, tedavi gördüğü devletçe bilinen ailelerinin faturaları koşulsuz olarak devlet tarafından karşılanmalı. Aileler devlet desteği olmamasından ya da çok kısıtlı olmasından şikayetçi. Kronik rahatsızlıkları nedeniyle cihaza bağlı yaşamak zorunda kalan hastaların tamamının faturaları devlet tarafından karşılanmalı” dedi.

BAKAN YANIK’A ‘KAPSAM GENİŞLETİLSİN’ ÇAĞRISI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 faaliyet raporuna göre cihaza bağımlı olan hastaların barındığı hanelerden sadece 144'üne elektrik tüketim desteği sağlandı. Bir yılda sadece 144 haneye fatura desteği verilmesine tepki gösteren Çakırözer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a “Bu rakam devede kulak bile değil. Desteğin kapsamı her ihtiyaç sahibi aileyi karşılayacak biçimde mutlaka genişletilmeli” çağrısında bulundu.

“ELEKTRİK DESTEĞİNDEN KAÇ VATANDAŞ YARARLANMAKTA”

Çakırözer TBMM'de verdiği soru önergesinde de şu sorulara yanıt istedi:

* Türkiye'de kronik ve genetik rahatsızlıkları nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamak zorunda olan hasta sayısı kaçtır?

* Bakanlığınızın Kronik Hastalara Elektrik Desteğinden kaç yurttaş yararlanmakta, faturalarının kaçta kaçı ödenmektedir?

* Bakanlığın verdiği desteğin tüm cihaz kullanan hastaları kapsamıyor olmasının gerekçesi nedir?

* Bu destekten faydalanabilme şartlarının yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir?

* Bu destekten yararlanamayan ancak kullandıkları sağlık cihazı nedeniyle yüksek elektrik faturalarından mağduriyet yaşayan ailelere yönelik bir çalışma başlatacak mısınız?