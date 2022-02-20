Corona olmanın bedeli 5 tl

Binlerce ev corona nedeniyle karantina altına alındığı Adıyaman'da kaydedilen manzara hayrete düşürdü. Havaların ısınmasının fırsat bilen vatandaşlar parklara akın ederken maske mesafe kuralları coronaya meydan okurcasına ihlal edildi. Durumu fırsata çevirenler tarafından 5 TL'ye kiralanan akülü araçlar ise çocuklar arası bulaşa adeta devatiye çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adıyaman Merkezde bulunan Eğriçayı Parkı havaların ısınmasının fırsat bilen vatandaşların ve çocukların akınına uğradı.

CORONA YOKMUŞCASINA…

Corona virüsü vakalarının her geçen gün artmasına rağmen Adıyaman'da denetimsiz ve kontrolden çıkmış bir vaziyette çocukların ve ailelerinin çimlerin üzerinde dip dibe ve sere serpe oturmaları yetmiyormuş gibi maske ve mesafe kuralları adeta kaldırılmış gibi özgürce farklı bir zaman diliminde coronasız bir bir parkta havanın güzelliği coşkuyla kutlanıyor gibi.

Adıyaman’da binlerce ev corona nedeniyle karantina altına alınırken yetkililerin bu manzaraya duyarsız kalışını anlamak mümkün değil.



CORONAYA MEYDAN OKUMA GÜNÜ

Özellikle parkta, 7'den 70'e herkesin iç içe bir arada coronaya meydan okuma gününü fırsat bilenler ise çocukları akülü arabalara bindirerek parkın için 5 TL. karşılığında tur attırmaları da ayrı bir çelişki.

Okullarda onlarca sınıf corona virüsü vakaları nedeniyle kapatılırken yetkililerin bu umursamaz tavırları ve ilgisizliği maske ve mesafe kurallarına uymaya devam eden aileleri çileden çıkardı.

Vatandaş bu ilgisizliğin ve sorumsuzluğun cezasını bizler çekmek zorunda değiliz diyerek yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir Coronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi

İlginizi Çekebilir İşte coronada son durum! Bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı