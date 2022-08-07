Coronada haftalık tablo açıklandı! Vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı haftalık corona virüsü tablosunu açıkladı. 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında 337 kişi hayatını kaybederken vaka sayısında da büyük artış yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Covid- 19 tablosu yayımlandı.

VAKA SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

Haftalık corona virüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide virüs tespit edildi. 337 kişi hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

TOPLAM VEFAT 100 BİNE YAKLAŞTI

Tablodaki diğer verilere göre corona virüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678’e ulaştı.

GEÇEN HAFTA VAKA SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi corona virüse yakalanmıştı. Corona virüsten dolayı 157 kişi de hayatını kaybetmişti.

İLLERE GÖRE AŞILANMA ORANLARI

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 114 bin 930 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

İlginizi Çekebilir Corona virüsüne yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama