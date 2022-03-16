Coronada son durum açıklandı! İşte 16 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 16 Mart 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Mart Çarşamba gününe ait verilere göre, 324 bin 58 test yapıldı.

VAKA SAYISI 22 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 22 bin 345 yeni vaka tespit edilirken 118 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 32 bin 364 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 15 Mart verilerine göre, dün 333 bin 196 test yapılmıştı. Dün, 24 bin 614 vaka tespit edilirken, 115 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 553 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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