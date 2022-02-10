Coronada son durum ne? Bakan Koca, güncel vefat ve vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Şubat 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 264 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Şubat verilerine göre, 450 bin 44 test yapıldı.

Son 24 saatte, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Bugün 87 bin 932 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA İL İL UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Şubat verilerine göre, dün 452 bin 363 test yapılmıştı. Dün, 108 bin 563 vaka tespit edilirken, 266 kişi hayatını kaybetmiş ve 88 bin 647 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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