Coronada son durum ne? İşte 19 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Mart 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Mart Cumartesi gününe ait verilere göre, 295 bin 4 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

Güncel verilere göre, 17 bin 328 yeni vaka tespit edilirken 105 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 269 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 18 Mart verilerine göre, dün 312 bin 117 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 126 vaka tespit edilirken, 123 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 bin 274 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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