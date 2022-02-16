Abone Ol

Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan istatistik: Ölüm sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, haftalık Covid-19 verilerini kamuoyu ile paylaştı. Dünya genelinde vaka sayısı yüzde 19 azalırken, Doğu Avrupa'da vaka sayıları artarken Orta Doğu'da ölüm sayıları da yüzde 38 artış gösterdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan istatistik: Ölüm sayısı artıyor

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında her hafta güncel küresel verileri kamuoyu ile paylaşan Dünya Sağlık Örgütü güncel verileri erişime açtı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı haritada Türkiye’de haftalık vaka sayısı yoğun olarak koyu kahverengi renkle gösterildi.

Haftalık raporda, geçen hafta yaklaşık 16 milyon insanda Covid-19 tespit edilirken, dünya genelinde yaklaşık 75 bin kişinin ise öldüğü belirtildi. Covid-19 vakalarının en çok arttığı ülke Rusya olurken Doğu Avrupa’da da son haftalarda vaka sayısının katlandığı ve bunun sebebi olarak da Omicron varyantının gösterildiği belirtildi.
Covid-19 geçirenler dikkat! Yeni etkileri ortaya çıktı İlginizi Çekebilir Covid-19 geçirenler dikkat! Yeni etkileri ortaya çıktı

Bilim insanları şaştı: Genç kadının sperme alerjisi çıktı İlginizi Çekebilir Bilim insanları şaştı: Genç kadının sperme alerjisi çıktı
ABD Avrupa Bilim Birleşmiş Milletler Corona Covid-19 Dünya Ölüm Omicron Orta Doğu Rusya Sağlık seks sperm Teknoloji Türkiye