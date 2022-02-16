Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan istatistik: Ölüm sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, haftalık Covid-19 verilerini kamuoyu ile paylaştı. Dünya genelinde vaka sayısı yüzde 19 azalırken, Doğu Avrupa'da vaka sayıları artarken Orta Doğu'da ölüm sayıları da yüzde 38 artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında her hafta güncel küresel verileri kamuoyu ile paylaşan Dünya Sağlık Örgütü güncel verileri erişime açtı.

Haftalık raporda, geçen hafta yaklaşık 16 milyon insanda Covid-19 tespit edilirken, dünya genelinde yaklaşık 75 bin kişinin ise öldüğü belirtildi. Covid-19 vakalarının en çok arttığı ülke Rusya olurken Doğu Avrupa’da da son haftalarda vaka sayısının katlandığı ve bunun sebebi olarak da Omicron varyantının gösterildiği belirtildi.

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