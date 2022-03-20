Covid-19’da felaketi yaşıyorlar: Hastalar, yaşamını yitirenlerle aynı yerde kalıyor

Çin'in "sıfır Covid-19" politikasını uygulamaya çalışan Hong Kong'da Covid-19 vakaları endişe verici boyuta ulaştı. Hastane, morg ve krematoryumlarda yer kalmazken, birçok hastanede hastaların Covid-19'dan yaşamını yitiren hastalarla aynı odalarda kaldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Hong Kong’ta Covid-19 felaketi tekrar başladı… İki yıl önce Avrupa ve ABD corona virüsü salgınıyla kapanırken, çok sıkı önlemler alan ve uluslararası kamuoyu tarafından takdir toplayan Hong Kong’ta corona virüsü salgını yeniden patlak verdi…

Hong Kong’ta son haftalarda vaka ve ölüm sayısı hızla artarken, son 24 saatte 14.149 insanda Covid-19 tespit edilirken 246 insan da yaşamını yitirdi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Sunday Times, Hong Kong’ta Covid-19 krizinin büyüdüğüne dikkat çekerken Covid-19 hastalarının ceset torbalarının arasında tedavi olduğunu yazdı. Gazete hastanelerde, morglarda ve krematoryumlarda kapasitenin dolduğuna ve tabutların tükendiğine dikkat çekerken, “Hastalar odalarını içinde ölen hastaların olduğu ceset torbalarıyla paylaşıyor. Tedavi merkezlerinde yer kalmadığı için hastalar hastane dışında sedyelerde tedavi oluyor” yorumunu yaptı.

Özellikle düşük aşılama oranı ile birlikte beşinci Covid-19 dalgasının gelmesiyle birlikte hasta ve ölüm oranlarının çok büyük bir artış gösterdiği belirtildi. Resmi verilere göre Hong Kong’ta toplam vaka sayısı 1 milyonu geçen hafta geçse de uzmanlar gerçek Covid-19 vaka sayısının 7.5 milyonluk nüfusa sahip bölgenin yarısı olmasından endişe ettiklerini dile getirdi.