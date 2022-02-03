Covid-19’dan ölen bir kişinin akciğerlerini görüntülediler

Avrupalı bilim insanları, "dünyanın en parlak röntgeni" ile Covid-19'dan yaşamını yitiren 54 yaşındaki bir adamın akciğerlerini görüntüledi. Uzmanlar, Covid-19'un yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Senkrotron Radyasyon Merkezi’nde (ESRF) görevli bilim insanlarının şu ana kadar geliştirilmiş en kuvvetli röntgen sistemi ile Covid-19’dan yaşamını yitirmiş bir kişinin akciğerlerini görüntüledi.

Bilim insanı Paul Tafforeau’nun yönettiği araştırma merkezi Fransa’nın Grenoble kentinde bulunan ESRF’de yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen en parlak ve kuvvetli görüntüleme sisteminde ortaya çıkan sonuç uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Daha önce bu görüntüleme sistemiyle fosilleri ve mumyaları görüntüleyen uzmanlar ilk kez Covid-19’un akciğerde yarattığı tahribatı kamuoyuna gösterdi. HiP-CT tarama yönteminde 54 yaşında Covid-19’dan yaşamını yitiren bir adamın akciğerlerinde hasar bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Covid-19’u ağır geçiren hastanın akciğerlerindeki damarların ciddi bir şekilde hasar gördüğü görülürken, birçok damarın ise tıkandığı açıkça gözler önüne seriliyor. Bu teknoloji ile vücuttaki en küçük damar ve hatta hücreyi de inceleyebilen bilim insanları, Covid-19’un yarattığı tahribatı ve akciğerlerdeki damarları nasıl değiştirdiğini gösterdi.

İlginizi Çekebilir Covid sonrası nefes problemi yaşayanlar dikkat: Gizli akciğer hasarına işaret ediyor olabilir