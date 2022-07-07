Covid-19’u hafife almayın

‘Pandemi bitmiş gibi davranmak çok yanlış’ diyen Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, vakalarda artış görüldüğünü bu nedenle toplu ulaşım başta olmak üzere kapalı mekanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti…

Nazan DOĞANER HALICI

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Coronavirüs pandemisinin üzerinden 2.5 yılı aşkın süre geçti ancak son günlerde coronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başladı. Nitekim Sağlık Bakanlığı da 27 Haziran – 3 Temmuz haftasında Covid-19'a yakalanan 25 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısında artış olduğunu açıkladı.

“Şu sıralar ülkemizde de kliniklerde Covid-19 vakalarında hareketlilik gözlenmektedir. Dünya ülkeleri önlemleri tekrar gözden geçirmeye başlamışken, biz de pandemi bitmiş gibi davranamayız. Rehavete kapılmadan kişisel tedbirlerimizi almalıyız” uyarısında bulunan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, şu açıklamayı yaptı…

Ölümler artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre tüm dünyada Covid-19 toplam vaka sayısı 536 milyona, ölüm ayısı ise 63 milyona ulaşmıştır. Haftalık vaka sayısı 3 milyonu aşmış, ölüm sayısı ise 8 bin civarında seyretmektedir. Almanya, Brezilya, en çok vaka artışı olan ülkelerdir. Almanya'da yüzde 10'luk, Fransa'da ise yüzde 33'lük artış varken, Fransa'da yoğun bakıma yatış oranları yüzde 17'ye yükselmiştir. Özellikle ABD, Çin, Brezilya, Rusya ve İtalya'da ölümler artmaktadır.

Varyantlar akciğer üzerinde etkili oluyor

Omicronun alt varyantları olan BA.4 ve BA.5 özellikle akciğerler üzerinde etkili oluyor. Omicron'un alt varyantları olan BA.4 ve BA.5 şimdiye kadar oluşan varyantlardan daha hızlı yayılma gücündedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Nisan ayında yaptığı bildirimde bu varyantların yakından izlendiğini açıklamıştır. Vaka sayısının azalmasının tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirtmiş, bu iki varyantın akciğerler üzerinde etkili olduğu uyarısında bulunmuştur.

Sonbaharda yeni bir pikle karşı karşıya kalabiliriz

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) geçen hafta, BA.4 ve BA.5 varyantlarının baskın hale geleceğini ve vakalarda bir artışa yol açacağı konusunda uyardı. Son 4 hafta içinde varyantların dağılımı şöyledir: 62 ülkede BA.5 yüzde 25; 58 ülkede BA.4 yüzde 9; 69 ülkede BA2.12.1 yüzde 17 oranında görülmüştür. Avrupa'da görülen vaka artışları ülkemize de yansımaya başlamıştır. Son 4 haftada Avrupa'da olgu sayılarındaki artışı, uluslararası hareketliliğin tedbirsiz koşullarda sürmesi nedeniyle şu anda nerede olduğumuzu, dış ülkelerdeki ciddi olgu sayısının bize nasıl yansıdığını da bilmiyoruz. Öte yandan dünyada zengin ülkelerdeki aşılanma oranları, yoksul ülkelerden hâlâ 8 kat fazladır. BA.4 ve 5'in aşıdan daha çok kaçtığı bilinmektedir. Bu nedenle risk gruplarında rapel (pekiştirme) doz ve Omicron varyant aşısı önemli hale gelmiştir. Şu anda ülkemizde de kliniklerde Covid-19 vakalarında hareketlilik gözlenmektedir. Dünya ülkeleri önlemleri tekrar gözden geçirmeye başlamışken, biz de pandemi bitmiş gibi davranamayız. Yapılan hızlı antijen testleri kayda geçmediği için gerçek rakamları bilmiyoruz. Hangi varyanta bağlı vakalar artmaya başladığını, ayrıca test sayılarını bilmiyoruz. Toplumun risk algısı azalmıştır. Düğünler, kutlamalar gibi salgını yayabilecek etkinlikler kısıtlamasız devam etmektedir. Önümüzde tatil ve bayram vardır. Sonbahar aylarında yeni bir pikle karşılaşmamak için, önlemlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz.