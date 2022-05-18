Covid aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti, ailesi yasal işlem başlattı

Acılı aile, AstraZeneca aşısı olduktan iki hafta sonra ölen 26 yaşındaki oğullarının ölümüyle ilgili yasal işlem başlattı. Pfizer aşısı bulunmadığını söyleyerek AstraZeneca aşısı yapan klinik ihmalkârlıkla suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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AstraZeneca aşısı yaptırdıktan iki hafta sonra beynindeki kan pıhtıları nedeniyle ölen 26 yaşındaki Jack Hurn’ün ailesi, yasal işlem başlatıyor. Hurn, 29 Mayıs’ta bir aşı merkezinde ilk dozunu aldıktan sonra geçen haziran ayında öldü.

Pazartesi günü, Hurn’ün ölümüyle ilgili soruşturma açılacak. Ailenin avukatları, klinik tarafından Hurn’e ve kız arkadaşı Alex Jones’a aşılandıkları gün, Pfizer aşısının bulunmadığının söylendiğini belirtti. İddiaya göre çift, genç insanlar için AstraZeneca kullanımıyla ilgili endişelerin farkında olduklarından personele alternatif aşılar hakkında sorular sordu.

30 YAŞ ALTI İÇİN RİSKLİ OLDUĞU HALDE ISRAR ETTİLER

Avukatlar, gençlerde kan pıhtılaşması riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktıktan sonra, 30 yaşın altındakilerin AstraZeneca aşısına bir alternatif alması gerektiğinin tıbbi tavsiyelerde yer aldığını bildirirken klinik personelinin tutumunun yanlış olduğuna dikkat çekti. Personelin, aşının güvenli olduğuna dair güvence verdiği söylendi.

Hukuk firmasının bir sözcüsü şunları söyledi: “Aile klinik bir ihmâl iddiasına bakıyor, sonraki adımlara karar vermek için soruşturmanın sonuçlarını bekliyor.”

Aslen Devon’lu olan Hurn, aşı olduktan sonra birkaç gün içinde baş ağrısı çekmeye başladı ve doktorların beyninde kan pıhtıları olduğunu iddia etmesi üzerine, geçen yıl 11 Haziran’da Birmingham’daki Queen Elizabeth Hastanesi’nde öldü.

Otomotiv tasarım mezunu olan Hurn, kız arkadaşı Alex Jones ile ilk evini satın almış ve o yaz da Jones’a evlenme teklif etmeyi planlamıştı.

Hurn’ün ailesi, aşı kliniğinde verilen tavsiyeler ve bakım standardı hakkında endişelerini dile getirdikten sonra Midlands hukuk firması FBC Manby Bowdler’daki klinik ihmal uzmanlarına talimat verdi. Firmanın klinik ihmal ekibinin bir üyesi olan avukat Michael Portman-Hann, ailenin bu ay Birmingham’da yapılacak bir soruşturmanın Hurn’ün ölümüyle ilgili bazı soruları yanıtlamasını umduğunu söyledi:

HASTANEDEN BİLGİ ALAMADILAR

“Alex ve Jack, merkezdeki personel tarafından aşının güvenli olduğu konusunda güvence aldı ve o gün Pfizer dozu bulunmadığından, aşı personeli tarafından teklif edilenleri uygulamaya devam etmeleri için cesaretlendirildiler. Jack giderek kötüleşen baş ağrıları çekmeye başladı ve Redditch’teki Alexandra Hastanesi’ne yatırıldı ve burada bir tarama beyninde bir pıhtı ortaya çıkardı.”

Avukatlar ailenin, oğulları hastanedeyken güncel bilgi almakta da zorlandıklarını belirtiyor: “Jack, Birmingham’daki Queen Elizabeth’e nakledildi, burada taramalardan sonra bir danışman onlara Jack’in beyninde çok sayıda feci kanama olduğunu bildirdi.”

Ailenin aşı kliniği ziyareti sırasında verilen tavsiyeler ve Jack’in hastaneye kabulü ile ölümü arasındaki dönemde yaşananlar konusundaki endişeleri göz önüne alındığında, bir soruşturmanın bu konuları aydınlatması bekleniyor.

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