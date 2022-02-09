Danimarka Kraliçesi Covid-19 oldu
Danimarka Kraliçesi Marghrethe'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Danimarka Kraliçesi Margrethe’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
81 yaşındaki Kraliçe’nin sadece hafif semptomlarla hastalığı geçirdiği kaydedildi. Yarım yüzyıl boyunca tahtta oturan Kraliçe Margrethe’in hastalığı sebebiyle bugün Norveç’te başlayacağı tatili iptal ettiği ve Amalienborg Sarayı’nda dinlendiği belirtildi.
Başkent Kopenhag’ın kalbinde kendini tecrit altına alan Kraliçe’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.