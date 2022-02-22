Destici’nin hemşerileri çocuk doktoru istiyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin memleketi Eskişehir Günyüzü ilçe sakinleri, ilçelerinde bir tek hastane olduğunu ancak hastanede yeterli doktor olmadığını ve malzeme eksikliği yaşandığını söyledi. İYİ Parti Günyüzü ilçe Başkanı Ali Oruç, hastanede çocuk sağlığı uzman doktorunun olmamasının hasta çocukları zor durumda bıraktığını aktardı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’in en uzak ilçelerinden olan ve şehre yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Günyüzü ilçe sakinleri, ilçelerindeki Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesi’nin ihtiyaçları karşılayamadığını söyledi.

DESTİCİ’NİN MEMLEKETİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de memleketi olan ve halen ilçede tarımcılık da yapan Destici’nin hemşerileri, ilçelerindeki Devlet Hastanesi’nin şartlarının iyileştirilmesini istiyor. 2006 yılında hizmet vermeye başlayan Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesi’nde çocuk doktoru olmamasının mağduriyet yaşattığını ifade eden İYİ Parti Günyüzü ilçe Başkanı Ali Oruç, hastanede uzman doktor, tıbbi ekipman ve malzeme eksikliği de yaşandığını söyledi.

Hastanenin ilçe halkına sadece Aile Hekimliği alanında hizmet verdiğini belirten Oruç, “İlçemizde başka branşlarda uzman doktorların olmayışı zamanla sağlık sorunlarında birçok sıkıntının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hastanemizde çocuk sağlığı uzman doktorunun olmaması, hasta çocuklarımızı zor durumda bırakmaktadır.

Hastalanan çocuklarımız ilçemize en yakın çocuk sağlığı uzmanlarını aramak zorunda kalmaktadırlar. Tabi bu doktorlar ise ilçemize uzak olan yerleşim yerlerinde konuşlu oluşu vatandaşlarımıza ekstra bir maddi yükümlülük getirmekte. Ayrıca soğuk ve sıcak hava şartları ise hastalara ve ailelerine çiledir” dedi.

İLÇEMİZE MOBİL UZMAN DOKTOR GÖREVLENDİRİLSİN

İlçe halkının uzman doktor atanmasını talep ettiğini ve kadro yetersizliği söz konu ise haftada bir veya iki gün merkezden mobil olarak görevlendirilmesini isteyen Oruç, yaşlı ve engelli vatandaşların raporlarının yenilemesinde de sorunlar yaşandığını söyledi.

Oruç, “Uzman hekim olmayışından kaynaklı, en yakın hastanelere taşınmak zorunda kalmaları, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bu sorunun çözümü noktasında en azından haftada bir gün dahi olsa merkezi yönetimden mobil olarak uzman hekimin gönderilmesi dertlerine derman olacaktır. Ayrıca hastanemizin röntgen ve laboratuvar malzeme eksikliğinden kaynaklı sorunlar bulunmakta. Hastalar taşımalı sağlık sistemine dâhil olmaya zorlanıyor” ifadelerini kullandı.