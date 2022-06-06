Doktor döven hasta serbest bırakıldı, Koca sebebini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt'e bir doktoru döven hastanın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sonrası açıklama yaptı.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darp edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonra sonrası gözaltına alınan M.T. yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktora şiddet uygulayan hastanın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması olayına ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
– Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur.
YASAYA GÜVEN TAM OLMALI
– Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı.