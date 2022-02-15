DSÖ duyurdu: Doğu Avrupa’da vakalar 2 haftada ikiye katlandı

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron dalgasının Avrupa'nın doğusuna doğru ilerlediğini duyurdu. DSÖ ayrıca, aşılama ve önlem alma konusunda hızlı adım atılması gerektiği konusunda yetkilileri uyardı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, son iki hafta içinde Belarus, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’da corona vakalarının iki kat arttığını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kluge ayrıca Çekya ve Polonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde vakaların düşmesi nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren kısıtlamaların gevşetilebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Avrupa bölgesinde şimdiye kadar 165 milyondan fazla vaka kaydedildiğini belirten Kluge, Omicron ve Delta varyantıyla karşı karşıya kalan ve endişe verici durumda olan ülkelerde önlemlerin kaldırılmasının zamanı olmadığını söyledi.

Hükümetleri düşük aşılama oranlarının nedenlerini incelemeye çağıran DSÖ direktörü, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan’da 60 yaş üstü kişilerin yüzde 40’ından azının corona aşılarını tamamladığını belirtti.

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