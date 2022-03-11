DSÖ: Ukrayna’ya yüksek riskli patojenleri imha etmesini önerdik

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken ülkedeki laboratuvarlarda bulunan ve dışarı sızması halinde büyük salgınlara yol açabileceği belirtilen patojenler de endişeye yol açıyor. Rusya ABD'yi Ukrayna'da askeri-biyolojik bir program yürütmekle suçlarken, DSÖ Ukrayna hükümetine “yüksek riskli” patojenleri yok etme tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki laboratuvarlarda bulunan ve halka bulaşması halinde salgına yol açabilecek “yüksek riskli” patojenleri yok etme tavsiyesinde bulunduğunu duyurdu.

Reuters'a konuşan DSÖ yetkilileri, Rusya'nın işgali altındaki ülkede ölümcül patojenlerin dışarı sızma olasılığının büyük risk yarattığı uyarısında bulundu. Birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da Covid-19 gibi tehlikeli virüsler üzerine çalışan çok sayıda laboratuvar bulunuyor. Ülkedeki laboratuvarlar DSÖ'nün yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği'nden de destek görüyor.

“KAZARA YA DA KASITLI OLARAK DIŞARI SIZABİLİR”

Reuters'ın sorularını e-posta yoluyla yanıtlayan DSÖ, Rus işgali sonrasında Ukrayna'daki laboratuvarlarda bulunan patojenlerin kazara ya da kasıtlı olarak dışarıya sızmasını önlemek için ülkedeki sağlık yetkilileriyle işbirliğine gidildiğini bildirdi. Açıklamada, “Bu kapsamda DSÖ, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na olası bir bulaşmayı önlemek için yüksek riskli patojenleri imha etmesini güçlü bir dille tavsiye etti” dendi.

RUSYA’DAN ABD’YE BİYOLOJİK-ASKERİ PROGRAM SUÇLAMASI

Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarlarının durumu, işgalin başlamasından bu yana büyüyen enformasyon savaşında da gündeme geldi. Rusya, ABD’nin Ukrayna’da askeri-biyolojik bir program yürüttüğünü iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, programla ilgili delillere ulaştıklarını belirterek “Ukrayna’nın topraklarımıza yakın laboratuvarlarında biyolojik silah bileşenleri geliştirdiği sonucuna varabiliriz” demişti. Zaharova, Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarlarının çalışanlarından veba, şarbon, kolera ve diğer ölümcül hastalıklara yol açan özellikle tehlikeli patojenlerin 24 Şubat'ta acil olarak imha edildiğini gösteren belgeler aldıklarını da öne sürmüştü.

Ukrayna bu iddiayı reddederken ABD de, Rusya’nın bu iddiayı bahane olarak kullanarak Ukrayna’da kimyasal ve biyolojik silahla saldırı planı yapabileceğini öne sürmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, son konuşmasında “Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi. Bunu bütün dünya biliyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün Rusya'nın talebiyle ABD'nin Ukrayna'da biyolojik-askeri program yürüttüğü iddiasını görüşmek üzere toplanacak.

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