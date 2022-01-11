DSÖ’den Omicron açıklaması: Önümüzdeki 6-8 haftaya dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, önümüzdeki 6-8 haftalık süreç ile ilgili de uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Bosna Hersek, Türkmenistan, İsrail ve Türkiye’nin de dahil olduğu 53 ülkeyi Avrupa ülkeleri kategorisine alıyor.

Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını açıkladı. Kluge, Omicron’un yayılımına bakıldığında, Delta’dan daha yüksek hızla yayıldığını hesapladıklarını belirtirken, artan vakalara karşı uyardı.

DSÖ Direktörü, “Avrupa bölgesinde 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni corona virüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla.” dedi.