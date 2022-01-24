Dünya Sağlık Örgütü’nden umut verici açıklama: Sona yaklaşılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesinden Sorumlu Direktörü Hans Kluge, Fransız medyasına konuştu. Kluge, Omicron varyantının Mart ayına kadar bölgedeki nüfusun yüzde 60'ına bulaşabileceğini dile getirdi. Kluge, buna rağmen umut verici ifadeler de kullandı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden dikkat çekici bir açıklama geldi…

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Fransız haber ajansı AFP’ye konuştu. Corona virüsü salgınının en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının Mart ayına kadar bölge nüfusunun yüzde 60’ına bulaşacağını dile getiren Kluge, salgının gidişatı ile ilgili öngörülerini de paylaştı.

Türkiye, İsrail ve Kazakistan gibi ülkelerin de yer aldığı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Kluge, “Bölgenin salgının sonuna yaklaştığını görüyoruz. Ya aşı ile ya da insanların hastalanarak bağışıklık elde etmesiyle birlikte küresel bir bağışıklık için haftalar ve aylar gerekecek” dedi.

Kluge, Covid-19’un bu yılın sonunda gelmesinin olası olduğunu dile getirirken, “Fakat pandeminin yeniden yaşanacağına dair bir şey söyleyemeyiz” ifadesini kullandı.

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