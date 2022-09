Endişe yaratan uyarı: Covid-19 vakaları tekrar artmaya başladı

Corona virüsü salgınıyla ilgili umut verici açıklamalar ve öngörüler kamuoyu ile paylaşılırken bazı bölgelerde vaka sayılarında yeniden bir artış görüldüğü ortaya çıktı.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir açıklama Birleşik Krallık’tan geldi…

İngiltere genelinde Covid-19 vaka sayıları düşerken İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da daha farklı bir durumun meydana geldiği ortaya çıktı. Resmi verilere göre İskoçya’da arka arkaya iki hafta boyunca Covid-19 vakaları artış göstermeye başladı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 5 Eylül’de sonlanan hafta boyunca bölgede 881.200 kişide Covid-19 vakası tespit edildi. Yetkililer bu sayının önceki haftalara göre düşük olduğunu açıklarken buna karşılık İskoçya’da vakaların artış göstermeye başladığı kayıtlara geçti.

İngiliz The Times gazetesi, “Her 45 kişiden biri Covid-19 oldu, geçen hafta bu oran her 50 kişide 1’di. İngiltere’de her 75 kişiden 1’inde Covid-19 çıkarken, Galler’de her 110 kişide bir ve Kuzey İrlanda’da da her 55 kişide 1 hastalandı” ifadesine yer verdi.

Verileri inceleyen Reading Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Simon Clarke, “Bence bu vaka sayılarını dikkatlice incelemeli ve bunun vakaların giderek artmaya başladığına dair bir uyarı olarak almalıyız. Bu vaka artışının hastanelere ne gibi bir baskı yapacağını şu an bilemiyoruz. Üstelik grip mevsiminin de gelmesiyle çok daha kötü olabilir” ifadesini kullandı.

İngiliz yetkililer Covid-19 vaka sayılarını yaşa göre belirlemeye çalışsa da bundan net bir sonuç çıkmadığının da altını çizdi.

