Eşinin karaciğeriyle hayata tutunan kadın coronaya yenildi

Sakarya'da eşinin verdiği karaciğerle hayata tutunan 41 yaşındaki iki çocuk annesi Jale Erkovan, tedavi sürecinde yakalandığı corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan Jale Erkovan’a yaklaşık 1.5 ay önce İstanbul’da özel bir hastanede eşi tarafından verilen karaciğerin nakli yapıldı. Amelilyat sonrasında hayata tutunan 41 yaşındaki Erkovan, tedavi sürecinde corona virüse yakalandı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın, tedavi gördüğü İstanbul’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkovan'ın cenazesi bugün Geyve Merkez Sinanbey Camii’nde ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.