Evden çalışanlar dikkat… Kulaklıklar işitme duygusuna zarar verebilir

Uzmanlar, evden çalışan kişilerin uzun saatler boyunca kulaklık takmasının işitme duyusuna zarar verebileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Evini ofis olarak kullananların sayısındaki artış, Covid-19 pandemisiyle beraber oldukça yaygınlaştı. Ancak yeni veriler, yataktan kalkıp işe başlayan çalışanların artık tipik bir günde ortalama üç buçuk saat kulaklık taktığını ortaya koydu.

Bu sayı, pandemi öncesine göre bir saat daha uzun olarak kaydedildi.

2.000 yetişkin üzerinde yapılan araştırmaya göre, uzun süreli ses ekipmanı kullanımı katılımcıların yüzde 43’ünde kulak ağrısı olduğunu ve yüzde 23’ünde de bunun haftada birden çok kez yaşandığını ortaya çıkardı.

KULAK KİRİ VE AĞRISI ARTIYOR

Sun’ın haberine göre, Specsavers ve OnePoll tarafından yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 36’sı son iki yılda kulak kiri birikiminde bir artış fark etti.

Araştırmada yer alan baş odyolog Gordon Harrison, araştırmanın, evde çalışanların kulaklıklara ne kadar bağımlı hale geldiğinin altını çizdiğini söyledi.

Harrison, “Ancak, artan maruz kalma bir dizi soruna yol açabileceğinden, kulaklıkların ölçülü olarak kullanılması önemlidir” diye uyarıda bulundu.

Araştırma ayrıca, katılımcıların yüzde 39’unun cihazlarında yüksek hacimler hakkında uyarılar olduğunu, ancak yüzde 91’inin bunları görmezden geldiğini kabul ettiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 47’si evlerinden bağlanıp her gün görüntülü görüşme yapıyor ve yüzde 40’ı hoparlörler yerine kulaklıkları tercih ediyor.

Harrison, “Duymamız çok değerlidir ve genellikle belirli bir bozulma noktasına geldiğinde düzeltilebilecek bir şey değildir. İşitme duyularının kötüleştiğine inananların çok geç olmadan yardım almalarını istememizin nedeni budur” diyerek duyma sorunu yaşayanların profesyonel bir yardım almaları gerektiğini belirtti.

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