Yeni vaka sayısı arttı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 115 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Mart Salı gününün verilerine göre, 333 bin 196 test yapıldı.

115 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 24 bin 614 yeni vaka tespit edilirken 115 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde 30 bin 553 kişi sağlığına kavuştu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın açıkladığı 14 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre 24 bin 404 vaka tespit edilirken 133 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 319 bin 649 test yapılmış ve 38 bin 812 kişi iyileşmişti.