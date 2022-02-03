Güncel corona verileri açıklandı! Bakan Koca, İstanbul ve Eskişehir’den örnek vererek uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 233 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca İstanbul ve Eskişehir ile ilgili örnek vererek vatandaşları uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Şubat Perşembe gününe ait verilere göre, 455 bin 463 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 100 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 107 bin 530 yeni vaka tespit edilirken, 233 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 88 bin 14 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ÖRNEKLERLE UYARI

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.58, 2’nci doz ortalaması yüzde 84.52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 464 bin 203, 2’nci dozda 52 milyon 464 bin 47 ve 3’üncü dozda 25 milyon 331 bin 867 olmak üzere toplam 142 milyon 522 bin 697 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 217 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 2 Şubat Çarşamba gününe ait verilere göre, 110 bin 682 vaka tespit edilirken 217 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 457 bin 885 test yapılmış ve 86 bin 671 kişi sağlığına kavuşmuştu.