Güncel corona verileri açıklandı! Bakan Koca: Risk almayalım

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 253 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Şubat Cuma gününün verilerine göre, 458 bin 142 test yapıldı.

253 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 95 bin 65 yeni vaka tespit edilirken, 253 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son 24 saatte 85 bin 758 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: RİSK ALMAYALIM

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım” dedi.

Bakan Koca, gün içinde yaptığı diğer uyarılarda ise “Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? Turkovac sizi korumak için şehrinize geldi” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.72, 2’nci doz ortalaması yüzde 84.75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 553 bin 305, 2’nci dozda 52 milyon 606 bin 514 ve 3’üncü dozda 26 milyon 92 bin 490 olmak üzere toplam 143 milyon 845 bin 934 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 264 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 10 Şubat Perşembe gününe ait verilere göre, 98 bin 602 vaka tespit edilirken 264 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 450 bin 44 test yapılmış ve 87 bin 932 kişi iyileşmişti.