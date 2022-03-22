Güncel corona virüsü verileri açıklandı! Yeni vaka sayısı ve can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 90 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu duyurdu. 22 Mart Salı gününün verilerine göre, 296 bin 866 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 17 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 90 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 22 bin 184 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 14 BİN 933 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 21 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 14 bin 933 vaka tespit edilirken, 80 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 281 bin 242 test yapılmış ve 18 bin 537 kişi iyileşmişti.