Günde 10 bin adım efsanesi çürütüldü: 8 bin adımdan fazlasının ek bir faydası yok

Amerikalı araştırmacılar her gün 6 bin ila 8 bin adım atmanın 60 yaş üzeri için ölüm riskini yüzde 54 azalttığını ortaya çıkarırken, 8 binden fazla adımın herhangi bir ek faydasının olmadığını ileri sürdüler.

Sozcu.com.tr

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Sağlık için günde 10 bin adım efsanesi çürüten yeni araştırmaya göre özellikle 60 yaşın üstündekiler için 6 ila 8 bin adımın yeterli olduğunu ortaya çıkardı.

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden bir ekip, dört kıtadan yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 çalışmadan elde edilen bulguları gözden geçirdi. Çalışma, 60 yaşın altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmek için her gün en az 8 bin adım atmayı hedeflemesi gerektiğini buldu. Ancak araştırma, günlük toplam adım sayısının ötesinde, yürüme hızı ile kesin bir ilişki bulamadı.

47 BİN KİŞİYİ İNCELEDİLER

Araştırma ekibi, optimal adım sayısını bulmak için çalışmalarda 47.471 yetişkini günlük ortalama adımlarına göre dört gruba ayırdı. En düşük adım grubu ortalama 3.500 adım attı; ikinci grup, 5800; üçüncü grup, 7.800; ve dördüncü grup da 10.900 adım attı.

Ekip, gönüllüleri yaşlarına göre ayırdıktan sonra, 60 yaş üstü için erken ölüm riskinin 6 bin ila 8 bin adımla düştüğünü ve bunun ötesinde bir fayda sağlamadığını ortaya çıkardı. 60 yaşından küçük yetişkinlerde ise günde 8 bin ila 10 bin adımda erken ölüm seviyesinin düştüğü görüldü.

10 BİN ADIM, BİLİME DAYANMIYOR

Bulgular Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlandı. Araştırmanın baş yazarı Dr Amanda Paluch da 10 bin adımlık adım hedefinin bilime dayanmadığını ve pedometre satmak için 1964 Japon pazarlama kampanyasından geldiğini söyledi.

Eylül ayında yapılan başka bir araştırmada da günde en az 7 bin adım yürümenin orta yaşlı insanların erken ölüm riskini yüzde 72 oranında azalttığını tespit etmişti. JAMA Network Open’da yayınlanan araştırmada, 38 ila 50 yaşları arasındaki 2.110 kişi 2005’ten başlayarak ortalama 11 yıl boyunca takip edildi.

AKTİVİTE CİHAZLARI SAYESİNDE FAZLADAN 50 DAKİKA EGZERSİZ YAPIYORLAR

Araştırmanın baş yazarı Dr Paluch adım takip etmenin artık cihaz ve uygulamalarla çok daha kolay olduğuna dikkat çekip “Günde daha fazla adım, sağlığınız için çok daha iyi” diyor.

Ocak ayında yayınlanan bir araştırma, Fitbits ve Apple gibi aktivite cihazları takan kişilerin her gün fazladan 1.200 adım attığını ve haftada yaklaşık 50 dakika daha fazla egzersiz yaptığını buldu.

Araştırmacılar, son on yılda yaklaşık 17.000 yetişkinin katıldığı, giyilebilir izleme cihazlarıyla ilgili 100’den fazla rastgele denemenin sonuçlarını inceledi. Bulgularını BMJ’de yayınlayan Kopenhag Üniversitesi’nden akademisyenler, günlük aktivite artışlarını küçük ila orta olarak niteledi. Ancak, çoğu yetişkinin önerilen aktivite seviyelerini karşılamadığına dikkat çekildi.

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