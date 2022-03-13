Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanından akıl sağlığı için 6 gıda önerisi

Dünyanın önde gelen kurumlarından Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Uma Naidoo, ABD medyasına konuştu ve akıl sağlığını korumak ve kuvvetli bir zihin için kritik öneme sahip 6 besin maddesini sıraladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli beslenme psikoloğu Dr. Uma Naidoo, beyin fonksiyonlarını güçlendiren ve zihni geliştiren 6 önemli besin maddesini ABD medyasıyla paylaştı. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC’nin haberinde Dr. Naidoo, insanların çok da tercih etmediği bazı besinlerin beynin gelişmesi ve zihin sağlığı için çok önemli olduğunu söyledi.

Dr. Naidoo, “Yüzlerce hastayla yaptığım çalışmalara dayanarak, insanların tercih etmediği ama beyni güçlendiren bazı gıdaları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ürünleri öğünlerde kullanırsanız ruh haliniz iyileşebilir, hafızanız kuvvetlenebilir ve beyin gücünüzü de artabilir” dedi.

Dr. Naidoo’nun tavsiyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

1- BAHARATLAR

Dr. Naidoo, “Tat vermenin yanı sıra baharatların antioksidan özellikleri de var. Yani baharatlar dokulara zarar veren stresi azaltarak beynin gücünü artırıyor. En sevdiğim baharat ise zerdeçal. Zerdeçal, anksiyeteyi azaltıyor. Zerdeçaldan bulunan kurkumin maddesi endişeyi azaltırken, beynin kimyasını da değiştirerek hipokampüsü koruyor” diyor.

Safranı da önerdiğini söyleyen Dr. Naidoo, “Destekleyici olarak safran kullanan hastalarda daha az depresyon semptomu görüldüğüne dair bir araştırma var. Safran kullanımının plasebo deneylerinde depresyonu azalttığı öğrenildi” yorumunu yaptı.

2- FERMENTE GIDALAR

Fermente gıdalarda bulunan bakteri ve mayanın bedene faydası olduğunu söyleyen Dr. Naidoo, “Yoğurt, kombuça ya da kimçi gibi gıdalar fermente gıdalara örnek. Fermente gıdalar canlı bakteri kaynakları ve bağırsak sağlığı için büyük öneme sahip ve anksiyeteyi azaltıyor. 2016’da yapılan bir araştırmada fermente gıdaların hayvanlarda hafızayı kuvvetlendirdiği ve zihinsel hareket gerilemesini yavaşlattığı ortaya çıktı” dedi.

Dr. Naidoo, yoğurt tüketiminin gündelik beslenme alışkanlıkları arasına eklenilmesi gerektiğini dile getirdi.

3- BITTER ÇİKOLATA

Dr. Naidoo, koyu çikolataların demir kaynağı olduğunu söylerken bunun nöronları koruduğunu ve ruh halini pozitif olarak etkilediğini söyledi. 2019’da yapılan bir araştırmada düzenli olarak bitter çikolata tüketenlerde depresyon semptomlarının yüzde 70 daha az olduğunu söyleyen Dr. Naidoo, “Bitter çikolatada çok fazla antioksidan var” dedi.

4- AVOKADO

Dr. Naidoo, son dönemde Türkiye’de de raflarda görmeye başladığımız Avokado ile ilgili olarak da, “Yüksek oranda magnezyum var ve bu beynin doğru çalışması için önemli. Magnezyumun depresyona iyi geldiğine dair ilk araştırma 1921 yılında yapıldı. O zamandan beri birçok araştırma depresyon ile magnezyum eksikliği arasında bağ kurdu. 125 ile 300 miligram arasında magnezyum alanların depresyonunun bir haftadan kısa bir sürede azaldığı görüldü” dedi.

5- KABUKLU YEMİŞLER

Dr. Naidoo, fındıklardaki sağlıklı yağın beyin fonksiyonlarına iyi geldiğini söyledi. Öte yandan fındıkta selenyum gibi bazı mineral ve vitaminlerin olmasının da beyin sağlığına iyi geldiğini söyleye Naidoo, “Cevizdeki omega-3, düşünme ve hafızanın geliştirilmesine katkı sağlıyor. Günde bir bardağın dörtte biri kadar fındık ya da ceviz yenilmesini tavsiye eediyorum” dedi.

6- YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzelerin E vitamini, flavonoid ve karotenoid gibi maddeler barındırdığını söyleyen ünlü doktor, “Bunlar demansa karşı koruma sağlamanın yanı sıra zihnin de gerilemesini engeller. Öte yandan bu gıdalar alyuvar hücrelerinin oluşması için çok büyük öneme sahip olan folik asidi barındırır” dedi. Folik asidin beyin sağlığı için kritik bir önemi olduğuna dikkat çeken Dr. Naidoo, “Ispanak, hindiba ve pazı gibi yeşillikler folik asit için harika kaynaklar” dedi.