Hekime şiddet uygulayan hastaya 5 yıl hapis cezası
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hekime şiddet uygulayan hastaya toplamda 5 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verildi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hekime şiddet uygulayan hasta hakkında 24 Şubat 2022 günü tekrar görülen davanın ilk duruşmasında Yozgat 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın toplamda 5 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
CEZA YARI ORANINDA ARTIRILDI
Mahkeme, 3359 sayılı Yasa'ya 2020'de eklenen Ek 12. madde uyarınca, hekime karşı işlenen suçun görevi sebebiyle olduğunu gözeterek cezayı yarı oranında artırdı ve hapis cezasını ertelemedi.
TTB ÜYELERİ DURUŞMAYA KATILDI
Yozgat'ta görülen duruşmaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Alican Bahadır, Yozgat Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Psikiyatri Derneği yöneticileri, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Başhekimi de katıldı.