Hekimler iş bırakma eylemine hazırlanıyor

Türkiye'de 26 Şubat’ta başlayan ve 4 Şubat’a kadar süren nöbet, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde son bulurken, hekimler şimdi de 8 Şubat’ta iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Bursa Tabip Odası, kentteki meslektaşlarına yan yana durma çağırısında bulundu.

Halil ATAŞ

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Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan, yıllarca gördükleri eğitimin ve özverili çalışmanın karşılığını alamayan hekimler ve sağlık çalışanları yaklaşık 2 aydır süren eylemlerle sesini yükseltiyor.

HAKLARINI ALMAK İSTİYORLAR

Bursa Tabip Odası da geçtiğimiz aylarda kentte yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlemiş ve ‘Emek bizim, söz bizim' sloganıyla konuyu gündeme taşımıştı. 2021'in sonlarında dile getirilen bazı zam rakamları ile oyalanmaya çalışılan sağlık çalışanları oyalama değil yeni bir düzenlemeyle haklarını almak istediklerini belirtiyorlar.

“SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRMELİ”

Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Levent Soydinç yaptığı açıklamada, son zamanlarda pahalılaşan hayat şartları ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle hekimlerin zor günler yaşadığını, sağlıkta şiddet olayları nedeniyle motivasyon kaybettiğini ve pandemi nedeniyle yorgun olduğunu belirterek, sağlıklı bir toplum için öncelikle sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi gerektiğinin altını çizdi.

“HALKIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Bursa Tabip Odası olarak kentteki meslektaşlarını 8 Şubat'ta yan yana durmaya çağıran Soydinç, halkın kendilerine destek vermesinin önemine değinerek, “8 Şubat'ta tüm meslektaşlarımızla hastanelerin önüne çıkarak haklarımızı istediğimiz haykıracağız. Bu süreçte halkımızı da yanımızda görmek istiyoruz. 8 Şubat'ta yurttaşlarımızdan, randevu almayarak, acil ve kronik durumlar dışında hastaneleri boş bırakarak bize destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK MAAŞ ALDIKLARINA YÖNELİK ALGI VAR”

Hekimlerin çok yüksek maaşlar aldığına yönelik bir algı olduğuna da dikkat çeken Soydinç, gerçekte durumun hiç de öyle olmadığını, hekimlerin aldıkları ücretin yarısından fazlasının emekliliklerine yansımadığını hatırlattı.

“ŞİDDET OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına karşı hükümetin inatla harekete geçmediğini dile getiren Soydinç, “Genç meslektaşlarımız yaşanan bu olaylar ve içine düşürüldükleri ekonomik darboğaz nedenlerle yurtdışına göç etmenin yollarını arıyorlar. Bunun önüne geçilebilmesi için şiddet olaylarının bir an önce caydırıcı yasalarla engellenip, hekimlerin yaşamlarını insanca sürdürebilecek ücretler alabilmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“COVID-19 HALA MESLEK HASTALIĞI DEĞİL!”

COVID-19'un hala meslek hastalığı olarak sayılmadığını sözlerine ekleyen Soydinç, pandemide özveriyle çalışmaya devam eden, günlerce evine gidemeyen sağlık çalışanları içi yıllık 120 gün yıpranma payı istediklerini söyledi.

Tıbbi hatalarda kurumsal sorumluluğu gözardı eden uygulamaların değiştirilmesini de talep ettiklerini vurgulayan Soydinç, meslektaşlarının ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm edildiğini belirtti. Soydinç, 8 Şubat'ta tüm meslektaşlarıyla beraber halkın da desteğiyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi için sokaklarda olacaklarını ifade etti.

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