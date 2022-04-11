Hekimler iş bırakma kararı aldı

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'nde doktorun hasta tarafından darp edilmesinin ardından hekimler iş bırakma kararı aldı. Yataklı servis, diyaliz, acil servis, hematoloji, onkoloji, nefroloji, covid poliklinik hizmetleri hariç tüm poliklinik hizmetlerinin verilmeyeceği açıklandı. Hekimler, "Sağlık Bakanlığına sunduğumuz hemen hemen tüm koruyucu önlemler alınmamıştır" diyerek tepki gösterdi.

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Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Siverek Devlet Hastanesi’ne gelen F.İ. isimli hastadan tahlil istendi. Laboratuvara giden hasta, iddiaya göre bir süre sonra polikliniğe tekrar gelerek tahlil sonuçlarına bakılmasını istedi. Doktor ise tahlillerin çıkmadığını belirtti. F.İ. isimli hasta, iddiaya göre “Sonuçlarıma bakacaksınız” diyerek doktoru darp etti.

HEKİMLERDEN İŞ BIRAKMA KARARI

Yaşanan olay üzerine, şiddete uğrayan doktorun üyesi olduğu sendika Hekimsen, iş bırakma kararı aldı.

Hekimsen'den yapılan açıklamada, “Bu olay da, basın-yayın ve yetkililerin zaman içinde hekimleri nasıl değersizleştirdiğinin bir örneğidir. Hekimlerin güvenliği sağlık kurumlarında sağlanamamaktadır. Sağlık Bakanlığımıza sunduğumuz hemen hemen tüm koruyucu önlemler alınmamıştır. Daha önce aldığımız 46 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Siverek Devlet Hastanesinde 12.04.2022 tarihinde iş bırakma eylemi ve basın açıklamsı yapılacaktır. Bu kapsamda yataklı servis, diyaliz, acil servis, hematoloji, onkoloji, nefroloji, covit poliklinik hizmetleri hariç tüm poliklinik hizmetleri, elektif ameliyatlar ve kurul rapor hizmeti verilmeyecektir” denildi.

“YETKİLİLER İZLEMEKLE YETİNİYOR”

Şanlıurfa Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Siverek Devlet Hastanesinde görevli dahiliye hekimine uygulanan darp sonrası odamız hukuk komisyonu olarak avukat desteği sağlanmış olup sürecin yakından takip edeceğimizi belirtiriz. Sağlıkta şiddet hız kesmeden devam ediyorken yetkililer ise sadece izlemekle yetiniyor. Sağlıkta şiddettin önlenmesi adına defalarca belirttiğimiz tedbirlerin yetkililerce alınması talep ediyor, şiddete uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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