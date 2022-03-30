Hekimler isyan etti: Kesin çözüm bekliyoruz

Kırşehir'de sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darp edildiği olaya ilişkin sağlık sektöründen meslek odaları ve dernekler peş peşe açıklamalar yaptı. Türk Yoğun Bakım Derneği, "Artık kınama değil kesin çözüm istiyoruz" derken İstanbul Tabip Odası ise, "Sağlıkta şiddeti önlemek için, artık kınama, tweet, söz değil, kesin çözüm bekliyoruz!" ifadelerini paylaştı.

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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırmış, sağlık çalışanları yaralanırken 3 kişi gözaltına alınmıştı. Türk Yoğun Bakım Derneği yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunarak, “Sağlıkta şiddetin sonu gelmek bilmiyor” dedi.

“DARP EDİLEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ‘ÇALIŞAMAZ RAPORU’ ALDI”

Türk Yoğun Bakım Derneği’nin açıklamasında yaşanan olay şöyle anlatıldı:

*Ölüme en yakın hastaların yattığı yoğun bakımlarda sağlık çalışanları ölüme meydan okurlar. Burada verilen hizmet olmazı oldurmaktır çoğu zaman.

*Bugün Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım servisinde çalışan meslektaşımız ve sağlık çalışanlarımız, vefat eden bir hastalarının yakınları tarafından acımasızca darp edildiler. Çalışamaz raporu alan arkadaşlarımızın sadece bedenleri zarar görmedi, gönülleri kırıldı, ümitleri yıkıldı.

“ARTIK KINAMA DEĞİL, KESİN ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

“Hekimliğimizi uygulamak her geçen gün daha da güçleşiyor. Üzgün ve kızgınız. Sağlıkta şiddet bitmiyor, bitirilmiyor” ifadelerine yer verilen Türk Yoğun Bakım Derneği açıklamasında, şu ifadeler yer aldı;

*Pandemideki sahte alkışları talep etmemiştik, hekimlerin yere düşürülmesini de asla kabul etmeyeceğiz. Artık kınama değil kesin çözüm istiyoruz. Toplum ve devlet hekimlerine, hemşirelerine, sağlıkçılarına sahip çıkmalıdır.

Hukuk şiddet uygulayanlara gerekli karşılığı gecikmeden vermelidir. Akıl tutulmasının yaşandığı bu ortam şiddeti beslemektedir. Sessiz kalmayacağız. Şiddete hayır diyoruz ve tüm duyarlı insanları şiddete karşı yanımızda durmaya davet ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI: ARTIK TWEET DEĞİL KESİN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

İstanbul Tabip Odası’nın açıklamasında ise, “Sağlıkta şiddeti önlemek için, artık kınama, tweet, söz değil, kesin çözüm bekliyoruz!” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA’YI YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Son günlerde sağlık çalışanlarına dikkat çeken bir şekilde artan şiddeti Twitter hesabı üzerinden eleştiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya hekimler, “İşin Tweet atmak değil, sorunu çözmek” diyerek yorum yağmuruna tutmuştu.

“2 ZANLI TUTUKLANDI”

Yaşanan olayın ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sendika ve meslek odaları üyeleri, sağlıkta şiddetin son bulması için çağrı yaptı. Türk Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarını darp eden 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Türk Sağlık-Sen’in açıklamasında, “Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarını darp eden 2 zanlı tutuklandı. Sağlık çalışanlarını darp edenlere karşı istisnasız tutuklu yargılama tavizsiz uygulanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“MÜCADELEMİZDEN SONUÇ ALDIK”

Olayın ardından iş bırakma eylemi yapan Hekimsen’den yapılan açıklamada ise, “Kırşehir EAH’de yaşanan şiddet olayında sendikamız tarafından hukuki destek sağlanmış olup mücadelemizde sonuç aldık ve şüpheliler tutuklandı. Sendikamız kararınca dün Kırşehir EAH’de iş bıraktık; bugün de basın açıklaması yaptık” denildi.

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