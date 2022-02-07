İstanbul’da corona toplantısı! Bakan Koca tek tek açıklayarak uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da corona virüsü salgınındaki gidişatla ilgili toplantı yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, kentteki duruma ilişkin bilgi vererek vatandaşları uyardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da salgının gidişatıyla ilgili son durumu ele aldıkları bir toplantı yapıldığını açıkladı.

Kentteki günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini belirten Bakan Koca, “Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı” bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

* Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

“YÜZDE 88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK OLAN KİŞİLER”

* İstanbul’da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık %88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir.

* İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız.