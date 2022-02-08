İzmir’de ürküten tablo: Günde 47 fazladan ölüm yaşandı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, 28 Ocak – 3 Şubat haftasında İzmir’deki ölümlere dikkat çekti. SÖZCÜ’ye konuşan Yaman, İzmir’de vaka sayılarının arttığını, bunun da ölümlere yansıdığını belirterek “28 Şubat – 3 Şubat haftasında ölümler, 2017-2019 ortalamasının yüzde 48 üzerine çıktı. Günde ortalama 47 fazladan ölüm yaşandı” dedi.

Latif SANSÜR

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TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, İzmir'de 28 Ocak -3 Şubat haftasının kayıpların en yüksek seviyeye ulaştığı 2020 kış dalgasından bu yana en fazla ölümün kaydedildiği hafta olduğunu söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın ölümlere de yansıdığını belirten Yaman, İzmir'de Aralık ayının son haftasında vaka sayılarında patlama olduğunu hatırlattı.

İzmir'in ilk omicron vakasının rastlandığı illerden biri olduğunu, fazladan ölümlerdeki artışın vaka sayılarındaki bu artışla uyumlu olduğunu kaydetti. Bu ilin Aralık ayı sonrası 100 binde vaka sayılarını yansıtan grafiği SÖZCÜ ile paylaştı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'İN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in 21 Ocak günü yaptığı açıklamayı hatırlatan Yaman, ”Vali ölümlerin arttığını belirten bir açıklama yaparak, ‘Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor' dedi. Dolaysıyla Vaka sayılarının arttığını, bunun da ölümlere yansıdığını söyleyebiliriz” dedi.

Yaman, Sağlık Bakanının İstanbul'da vakaların on günde 5 katına çıktığını söylediği haftada, İstanbul'daki artış İzmir'in yarısı kadar olduğunu belirterek, fakat kamuoyuna İstanbul kadar yansımadığının da altını çizdi.

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